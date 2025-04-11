10 شهداء باستهداف الاحتلال منزلًا في خانيونس

استُشهد 10 فلسطينيين، صباح اليوم الجمعة، جراء استهداف طائرات الاحتلال الحربية منزلًا وسط مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

ونقلًا عن مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال استهدفت منزلًا لعائلة "الفرا" في شارع المارس بحي المحطة، ما أسفر عن استشهاد جميع من كانوا بداخله، بينهم أطفال ونساء.

والشهداء هم: مازن إبراهيم محفوظ الفرا (37 عامًا)، سماحة عبد الناصر حسين الأسطل (زوجة مازن، 35 عامًا)، مريم حسين عثمان الأسطل (عمة سماحة، 58 عامًا)، تقى مازن إبراهيم الفرا (9 أعوام)، إبراهيم مازن إبراهيم الفرا (8 أعوام)، مصعب مازن إبراهيم الفرا (6 أعوام)، مريم مازن إبراهيم الفرا (5 أعوام)، أسيد مازن إبراهيم الفرا (3 أعوام)، ميرا منير إبراهيم الفرا (10 أعوام)، وإبراهيم منير إبراهيم الفرا (7 أعوام).

وأُبيدت عائلة الشهيد مازن الفرا بالكامل، في مشهد جديد من مشاهد الفقد الجماعي التي تتكرر بحق العائلات الفلسطينية منذ بداية العدوان.

وأفادت معطيات فلسطينية رسمية، صادرة عن وزارة الصحة، بأن 50 ألفًا و886 مواطنًا مدنيًا ارتقوا شهداء، وأصيب 115 ألفًا و857 آخرين بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.