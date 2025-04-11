غارات أمريكية تستهدف عدة مناطق باليمن

شنت طائرات حربية أمريكية، فجر اليوم الجمعة، سلسلة غارات على مناطق متفرقة في اليمن.

وأفادت قناة "المسيرة" اليمنية، أن 5 غارات شنتها الولايات المتحدة على مديرية بني حشيش وثلاث غارات على مديرية همدان في محافظة صنعاء، وعدة غارات على جبل نقم، شرق العاصمة صنعاء، وفج عطان جنوب غرب العاصمة.

وكانت وزارة الخارجية في حكومة "أنصار الله"، قد أعلنت الأربعاء عن استشهاد 107 مدنيين وإصابة 223 جلهم من الأطفال؛ بسبب الغارات الأمريكية، منذ منتصف مارس/ آذار المنصرم.

وأكدت أن العدوان الأمريكي انتهاك صارخ لسيادة اليمن والأعراف والمواثيق والقوانين الدولية كافة، لافتة إلى أن استمرار العدوان والتصعيد الأمريكي عليها سيقابل بتصعيد أكبر وأشد إيلامًا.

وأمس الخميس، صرح رئيس جماعة "أنصار الله" عبد الملك، أن العدوان الأمريكي على لم ولن من إضعاف القدرات العسكرية للجماعة.

وتابع أن أمريكا "لن تتمكن من تأمين ملاحة العدو الإسرائيلي"، مشدداً على استمرار عملياته ضد الأهداف الإسرائيلية في فلسطين.