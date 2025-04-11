وزير الخارجية المصري يكشف عن لجنة مؤقتة ستتولى إدارة القطاع مدة 6 أشهر

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن المحادثات التي أُجريت اليوم بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وخاصة ملف مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، كانت "مهمة ومثمرة"، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الجهود سيكون له أثر مباشر في تنفيذ خطة شاملة لإعمار القطاع.

وشدد عبد العاطي في تصريحاته على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، قائلاً: "نسعى إلى تمكين الشعب الفلسطيني من البقاء على أرضه، ونرفض بشكل كامل أي تهجير للفلسطينيين تحت أي مسمى كان"، مؤكدًا على وحدة الموقف المصري والعربي في هذا الشأن.

وكشف عن تشكيل لجنة مؤقتة ستتولى إدارة قطاع غزة لمدة ستة أشهر، إلى حين تمكين السلطة الفلسطينية من تسلُّم مهامها بشكل كامل في القطاع.

وأضاف أن خطة إعادة إعمار غزة ستكون شاملة، وستُنفذ بمشاركة كافة القطاعات، بما يضمن النهوض بالأوضاع الإنسانية والاقتصادية في القطاع.