أونروا: كل الإمدادات الأساسية بغزة على وشك النفاد

قالت مديرة الإعلام والتواصل في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيبن "أونروا" جولييت توما: "مع استمرار حصار السلطات الإسرائيلية على غزة لأكثر من ستة أسابيع، فإن كل الإمدادات الأساسية على وشك النفاد".

وأوضحت في تصريح صحفي يوم الجمعة، أن أسعار السلع ارتفعت بشكل كبير خلال الشهر الماضي، ومنذ أن فرضت سلطات الاحتلال الحصار على قطاع غزة.

وأضافت "هذا يعني أن الرضع والأطفال ينامون جائعين. بدون هذه الإمدادات الأساسية، تقترب غزة كل يوم من الجوع الشديد للغاية".

وطالبت توما باستئناف وقف إطلاق النار الآن، ورفع الحصار، والسماح بدخول الإمدادات الإنسانية والتجارية بدون عوائق.