نتنياهو يتوعد بفصل جنود دعوا لوقف الحرب بغزة

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ"فصل فوري" للعسكريين الذين وقعوا على رسائل تطالب بوقف الحرب في قطاع غزة، مقابل التوصل إلى اتفاق يفضي إلى استعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة "حماس".

وجاءت تصريحات نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه أمس الجمعة، عقب توقيع مئات من جنود وضباط الاحتياط في سلاح الجو، والاستخبارات، والمدفعية، وسلاح البحرية، على رسائل دعوا فيها إلى إعطاء الأولوية لإعادة الأسرى حتى لو تطلب الأمر إنهاء الحرب بغزة.

وقال نتنياهو: "أي شخص يشجع على التمرد سيتم طرده فوراً"، واصفاً الدعوات لوقف الحرب بأنها "تحريض على التمرد"، مؤكداً أن الحكومة لن تتساهل مع من يرفضون أداء الخدمة العسكرية.

واتهم الموقعين على الرسائل بأنهم "مجموعة صغيرة مدفوعة من منظمات غير حكومية ممولة من الخارج"، معتبراً أن هدفهم الأساسي هو "الإطاحة بالحكومة اليمينية".

وأشار "نتنياهو"، إلى أن "الغالبية العظمى" من الإسرائيليين، لا يصدقون ما وصفها بـ"الأكاذيب الدعائية" التي تروج لها هذه الجهات.

وأضاف أن الرسائل الرافضة للحرب "تتكرر بصيغ مختلفة"، تارة باسم الطيارين، وتارة باسم قدامى المحاربين في البحرية، وغيرها، مشككاً في تمثيلها الحقيقي للمؤسسة العسكرية، ومؤكداً أن كثيراً من الموقعين "لم يخدموا في الجيش لسنوات طويلة".

وتشهد "إسرائيل" تصاعداً في حدة الانتقادات من داخل المؤسسة العسكرية، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة منذ أكثر من 18 شهراً.

ويطالب عدد متزايد من الجنود والضباط السابقين بوقف العمليات العسكرية كخطوة ضرورية لإعادة الأسرى المحتجزين لدى حركة "حماس"، الأمر الذي يضع الحكومة أمام تحدٍ داخلي غير مسبوق في ظل اتساع فجوة الثقة بين القيادة السياسية وبعض مكونات الجيش.