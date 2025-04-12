"الحملة العالمية" تدعو للمشاركة بموجة إعلامية مفتوحة نصرةً لغزة

دعت الحملة العالمية لوقف الإبادة في قطاع غزة، للمشاركة في الموجة الإعلامية المفتوحة بعنوان "أوقفوا الإبادة"، يوم الاثنين القادم.

وأعلنت "الحملة العالمية" في بيان لها تابعته "الرسالة نت"، عن تنظيم موجة إعلامية مشتركة تحت عنوان "أوقفوا الإبادة"، يوم الاثنين القادم، بمشاركة واسعة من وسائل الإعلام حول العالم.

وأوضحت أن الموجة لإعلامية تهدف إلى الحديث عن الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، وتوحيد الجهود الإعلامية للمطالبة بوقفها.

وشددت على ضرورة إيصال الصوت الفلسطيني الحر، وكشف الحقيقة أمام العالم، وتوحيد الجهود الإعلامية في مواجهة آلة التضليل، وتعزيز الرواية الفلسطينية الحقيقية.

وجددت دعوتها للمؤسسات الإعلامية كافة، والصحفيين، وصنّاع المحتوى، إلى الانضمام لهذا الصوت الجماعي، وإعلاء الحقيقة لأجل غزة.

وكانت خلال الأسبوع الماضي، قد أعلنت "الحملة" عن عصيان مدني وإضراب شامل في جميع دول العالم؛ نُصرةً لقطاع غزة ووقفاً لحرب الإبادة الجماعية عليها.

واحتشد الآلاف في عدة دول عربية وأجنبية؛ تلبية لدعوة "الحملة العالمية" لإسناد غزة ونصرتها، والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحقها.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، منذ استئنافها قبل 27 يومًا، عبر استهدافات مكثفة للمدنيين والنازحين في جميع مناطق القطاع، ونسف المربعات السكنية، وتهجير الأهالي قسرا، في ظل حصار مطبق أدى لتفشي المجاعة ونقص حاد في مقومات الحياة الأساسية ومخزون الأدوية والمستلزمات الطبية.

وبلغ عدد الشهداء 1542 شهيداً و3940 إصابة منذ استئناف سلطات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على غزة في 18 مارس/ آذار المنصرم، وفق بيان لوزارة الصحة أمس الجمعة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023، إلى 50 ألفاً و912 شهيداً، و115 ألفاً و981 إصابة، جلهم أطفال ونساء.