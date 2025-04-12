الدفاع المدني يدعو لتسهيل مرور سياراته لإنقاذ الجرحى

حث جهاز الدفاع المدني، أصحاب البسطات "العشوائية"، لا سيما في محيط المستشفى الأهلي "المعمداني" وسط مدينة غزة ومجمع ناصر الطبي وسط مدينة خانيونس، على التعاون لتسهيل مرور سيارات الإسعاف والخدمات الطبية.

وقال الدفاع المدني في بيان تقلته "الرسالة نت"، السبت، "تعاني سياراتنا الإسعافية من العبور بالمصابين والمرضى إلى المستشفيات والمراكز الصحية؛ بسبب وجود "البسطات" العشوائية، الأمر الذي يجعلها عائقا في ممرات ومداخل هذه المستشفيات والمراكز".

وأضاف البيان "نهيب بكم التحلي بالمسؤولية والتعاون معنا ومع رجال الأمن الذين يعملون على تنظيم حركة السير، وإزالة المعيقات عند المداخل والشوارع، من أجل تسهيل مرور سيارات الإسعاف والخدمات الطبية، لاسيما أننا في حالة طوارئ قصوى".

وختم الدفاع المدني بيانه بالتأكيد أن ذلك سيحد من تفاقم حالات الجرحى والمرضى، وسيساهم في تخفيف معاناتهم، عند وصولهم في الوقت المناسب إلى أقسام الطوارئ.