عائلات الأسرى "الإسرائيليين" تشكك بجدية فريق التفاوض

شككت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة بفريق التفاوض الإسرائيلي الذي يقوده وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، المقرّب من نتنياهو، ودعته للعمل للإفراج عن أبنائهم أو تقديم استقالته، وحثّت الإسرائيليين على الخروج في تظاهرات أوسع.

وطالبت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، الجمعة، رئيس الوفد المفاوض وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر بالعمل على إطلاق سراح ذويهم أو تقديم استقالته "إما الإفراج عن 59 أسيرًا أو الاستقالة".

واعتبرت عائلات الأسرى الإسرائيليين، أن وجود رون دريمر على رأس الوفد المفاوض أدى إلى عرقلة صفقة التبادل، بدل الدفع نحو إتمامها. مضيفةً: "إذا لم تتوصّل لاتفاق شامل يعيد جميع الأسرى وينهي الحرب، فقد آن أوان التنحي".

وختمت العائلات بيانها بالقول: "لقد نفد الوقت، حرية الأسرى هي حريّتنا".

وكانت شبكة "سي إن إن" الأميركية نقلت عن مصدر مشارك في مفاوضات اتفاق التبادل أن هناك فرقا في زخم التفاوض بين وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ورئيسي الموساد والشاباك، مشيرا إلى أن الفريق الإسرائيلي يُسيّس المفاوضات