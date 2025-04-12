حماس: نتنياهو يُطيل الحرب لتحقيق مصالحه الشخصية ويُعرّض أسرى الاحتلال لمصير مجهول

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن التصاعد المتزايد في الدعوات داخل الكيان الإسرائيلي لوقف الحرب والتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى، يعكس إدراكًا متزايدًا لمسؤولية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن إطالة أمد الحرب ومعاناة الأسرى من الجانبين.

وذكرت الحركة في بيان صحفي تنقله "الرسالة نت" أن "دماء أطفال غزة وأسرى الاحتلال تُسفك في سبيل طموحات نتنياهو للبقاء في الحكم والتهرب من المحاكمة"، مشيرة إلى أن "المعادلة أصبحت واضحة: إطلاق الأسرى مقابل وقف الحرب"، وهو طرح تقول الحركة إن المجتمع الدولي بات يقبله، بينما يتمسك نتنياهو برفضه.

وشددت حماس في بيانها على أن استمرار المماطلة في التوصل لاتفاق يعني مزيدًا من القتل للمدنيين العزل في غزة، ومصيرًا غامضًا لأسرى الاحتلال لدى المقاومة.

ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط الفاعل على حكومة الاحتلال لوقف الحرب، والقبول بصفقة متوازنة تنهي معاناة الطرفين.