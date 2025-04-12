حماس: قرارات اليونسكو مهمة لوقف مشاريع الاستيطان في القدس والخليل

رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بقرارات اليونسكو الدّاعية إلى وقف المشاريع الاستيطانية في القدس والخليل وندعو إلى الضغط على الاحتلال لتنفيذها ومنعه من مواصلة خرق القانون الدولي.

واعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في دورته الـ 221، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، بالإجماع قرارين يدعوان إلى وقف كلّ أشكال المشاريع الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة وفي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.

وقالت حركة "حماس"، في بيان لها اليوم السبت، وصل "الرسالة نت"، إن هذه المشاريع الاستيطانية رامية إلى طمس معالم هذه الأماكن الإسلامية المقدسة وتغيير طابعهما التاريخي ونسيجهما الاجتماعي الفلسطيني.

وثمنت الحركة دور كل الدول الشقيقة والصديقة التي ساهمت في اعتماد هذين القرارين، وأكدت على أهمية هذه القرارات الأممية التي تفضح وتجرّم انتهاكات حكومة الاحتلال الفاشية ضد الأرضي الفلسطينية والمقدسات الإسلامية، في ظلّ تصعيد عدوانها، وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزَّة.

ودعت "حماس"، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال الصهيوني لتنفيذ هذه القرارات الأممية، ومنعه من مواصلة خرق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومنعه من التهرّب من المساءلة والمحاسبة على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.