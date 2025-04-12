جوجل يزيل خاصية "ستريت فيو" من خرائط شمال الضفة

أعرب مركز صدى سوشال للحقوق الرقمية عن قلقه البالغ إزاء قيام شركة جوجل بإزالة خاصية "ستريت فيو" (عرض الشارع) من مناطق في شمال الضفة الغربية، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على هذه المناطق للشهر الثالث على التوالي.

وذكر أن شركة جوجل، التي تزود الجيش الإسرائيلي بخدمات التخزين السحابي، وأنظمة الذكاء الاصطناعي ما يجعلها متهمة في تسهيل إبادة الفلسطينيين، كانت قد عطلت التحديثات المباشرة لحركة المرور في فلسطين في أكتوبر 2023، بناءً على طلب من جيش الاحتلال.

واعتبر المركز أن هذه الخطوة تُعد تقييدًا لحرية الوصول إلى المعلومات وتوثيق الانتهاكات وشراكة بالإبادة، مما يؤثر سلبًا على الشفافية وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحرية الوصول والحركة والتنقل، وتسهيلًا للجيش في عدوانه شمال الضفة.

وطالب مركز صدى سوشال شركة جوجل بتوضيح الأسباب وراء هذه الخطوة، والعمل على ضمان حق المستخدمين في الوصول إلى المعلومات دون تمييز، والالتزام بمبادئ الحياد والشفافية في تقديم خدماتها، وعدم الاستجابة لطلبات جيش متهم بمحكمة الجنايات الدولية بارتكابه إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.