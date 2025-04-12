طولكرم تحت النار لليوم الـ76: الاحتلال يوسع عدوانه ويزيد من معاناة السكان

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المتصاعد على مدينة طولكرم ومخيماتها، لليوم الـ76 على التوالي، ولليوم الـ63 على مخيم نور شمس، وسط أوضاع إنسانية كارثية ونزوح جماعي للسكان.

وأفادت اللجنة الإعلامية لمخيم طولكرم أن قوات الاحتلال أجبرت أكثر من 800 فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، على إخلاء عمارات سكنية في الحي الشمالي المقابل لمخيم طولكرم، حيث استولت على خمس بنايات تؤوي عشرات العائلات، من بينها نازحون سابقون من مخيمي طولكرم ونور شمس.

وتستمر قوات الاحتلال في السيطرة على منازل ومبانٍ سكنية في شارع نابلس والحي الشمالي، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، وسط انتشار مكثف للآليات العسكرية في محيطها.

وأسفر العدوان المتواصل عن استشهاد 13 فلسطينياً، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في شهرها الثامن، إضافة إلى إصابة واعتقال العشرات من المواطنين.

كما تسبب العدوان في نزوح قسري لأكثر من 4 آلاف عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، فضلاً عن عشرات العائلات من الحي الشمالي، بعد أن تم الاستيلاء على منازلهم وتحويل عدد منها إلى مواقع عسكرية.

وبحسب ما وثقته اللجنة، دمر الاحتلال 396 منزلاً بشكل كامل، و2573 بشكل جزئي في المخيمين، إلى جانب إغلاق مداخلهما وأزقتهما بالسواتر الترابية، في مشهد يعكس حجم الدمار والمعاناة التي يعيشها سكان المنطقة.

في ظل هذا التصعيد المستمر، تتصاعد نداءات فلسطينية ودولية لوقف العدوان وفتح ممرات إنسانية عاجلة لإنقاذ آلاف العائلات المحاصرة.