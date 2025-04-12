الأسير الأمريكي عيدان ألكسندر: خُدعت من حكومتي وترامب لم ينقذني

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم، مقطع فيديو جديدًا يظهر فيه أحد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها، وهو عيدان ألكسندر، حيث تحدث فيه بكلمات صادمة ومؤثرة، مهاجمًا حكومة (إسرائيل) والإدارة الأمريكية، ومعبرًا عن شعوره بالخداع والتخلي عنه.

وقال ألكسندر في التسجيل المصور: "الجميع كذبوا عليّ، شعبي، حكومة (إسرائيل)، الإدارة الأمريكية، والجيش"، مضيفًا أن وعود الإفراج عنه لم تكن سوى وهم، رغم مشاهدته اليومية لصور الأسرى والمتظاهرين في تل أبيب وميدان المختطفين.

ووجّه ألكسندر رسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قال فيها: "الرئيس ترمب، لقد آمنت أنك ستنجح في إخراجي من هنا حيًا... لماذا وقعت ضحية لأكاذيب نتنياهو؟".

وأضاف الأسير: "كل يوم أرى مواطني (إسرائيل) يتظاهرون ويفعلون كل شيء، وكل العالم لا يسمع لهم"، متسائلًا بحرقة: "لماذا أنا لست في أمريكا؟ لماذا لست مع عائلتي؟".

ويُعد هذا الفيديو جزءًا من سلسلة تسجيلات تُصدرها كتائب القسام بين الحين والآخر، بهدف تسليط الضوء على ملف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، في ظل تعثر مفاوضات التبادل وتصاعد الضغوط الداخلية على حكومة بنيامين نتنياهو.

ويأتي هذا التسجيل في توقيت حساس، حيث تشهد "(إسرائيل)" احتجاجات متواصلة تطالب بإتمام صفقة تبادل أسرى تُفضي إلى عودة الجنود والمدنيين المحتجزين في غزة، فيما يواجه نتنياهو اتهامات متزايدة بالتقاعس والمماطلة في هذا الملف لأغراض سياسية.