وفد حركة حماس يتوجه إلى القاهرة لبحث جهود وقف العدوان على غزة

توجه وفد المفاوضات في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، برئاسة الدكتور خليل الحية، اليوم السبت، إلى العاصمة المصرية القاهرة استجابة لدعوة من الأشقاء في جمهورية مصر العربية.

وأكدت الحركة، في بيان صحفي، أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة الجهود مع الوسطاء من مصر وقطر، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف العدوان الصهيوني المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضحت حماس أنها تتعامل بإيجابية مع أي مقترحات تضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من القطاع، بالإضافة إلى تحقيق صفقة تبادل أسرى جادّة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

يذكر أن هذه الجهود تأتي في ظل تصعيد العدوان الصهيوني الذي تسبب في معاناة إنسانية كبيرة للفلسطينيين في القطاع المحاصر.