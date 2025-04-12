حزب الشعب المصري يدعو لوقف العدوان وإنهاء الحصار على غزة

أكد الدكتور حازم عمر، رئيس حزب الشعب المصري، في تصريح خاص لـ"الرسالة"، على ضرورة وقف إطلاق النار المستدام وإنهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وشدد عمر على أن الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع هو مطلب أساسي يجب تحقيقه، لافتاً إلى أن ذلك كان ضمن مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن مطلب حركة حماس بإنهاء الحرب ليس جديداً، بل يندرج ضمن إطار الصفقة التي وافق عليها طرفا الصراع.

كما جدد رئيس حزب الشعب المصري موقف حزبه الثابت برفض التهجير القسري وإدانة الحصار المفروض على غزة، معتبراً أن استخدام "سلاح التجويع" ينتهك كافة المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.