الإعلامي الحكومي: قصف المعمداني جريمة مروّعة تستهدف ما تبقى من القطاع الصحي

أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء اليوم، ما وصفه بـ"الجريمة المروّعة" التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المستشفى المعمداني في مدينة غزة، مؤكدًا أن القصف المباشر للمرفق الطبي أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا بين المرضى والجرحى والطواقم الطبية.

وأوضح المكتب في بيان صحفي تنقله "الرسالة نت"، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت المستشفى المعمداني، وهو أحد أقدم وأهم المستشفيات العاملة في قطاع غزة، بأكثر من صاروخ، في وقت كان يحتضن فيه مئات المرضى والعاملين والمرافقين، ويُقدم خدماته الصحية لأكثر من مليون فلسطيني في محافظتي غزة وشمال غزة.

وأشار المكتب إلى أن هذه الجريمة تأتي في سياق الاستهداف الممنهج للبنية التحتية الصحية في القطاع، حيث سبق أن قصف الاحتلال المستشفى ذاته خلال الأسابيع الماضية، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية التي تجرّم استهداف المنشآت الصحية.

وذكر البيان أن الاحتلال دمّر أو أخرج نحو 34 مستشفى من الخدمة منذ بداية العدوان، إضافة إلى عشرات المراكز الطبية الأخرى، مؤكدًا أن هذا يأتي ضمن خطة ممنهجة للقضاء على ما تبقى من المنظومة الصحية في غزة في ظل الحصار والقصف المستمر.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي: "نحمّل الاحتلال الإسرائيلي، والإدارة الأمريكية، والدول الداعمة له، وعلى رأسها المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء، وندعو المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرّك الفوري والعاجل لحماية المرافق الطبية والمدنيين في قطاع غزة."

وختم المكتب بيانه بمناشدة عاجلة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لتحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية تجاه ما يجري في غزة، والتحقيق الفوري في هذه الجريمة وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة.