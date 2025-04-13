الشرطة في غزة تدين اغتيال مدير مركز شرطة غرب خانيونس وتؤكد مواصلة أداء واجبها

أدانت المديرية العامة للشرطة في قطاع غزة جريمة اغتيال مدير مركز شرطة غرب مدينة خانيونس، المقدم محمد أحمد الدرباشي، الذي استشهد فجر اليوم الأحد، جراء استهداف مباشر لمنزله من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي بيان صادر عنها، نعت الشرطة الشهيد الدرباشي، وأكدت أن الاستهداف المتكرر لعناصر الأجهزة الأمنية لن يُثنيها عن مواصلة أداء واجبها في حفظ أمن المواطنين واستقرارهم، رغم القصف المتواصل ومحاولات الاحتلال نشر الفوضى في القطاع.

وأضافت المديرية أن استهداف رجال الشرطة، الذين يمثلون جهازًا لحماية المدنيين بموجب القانون الدولي، يُعدّ انتهاكًا صارخًا يستوجب محاسبة الاحتلال، مطالبة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته والعمل الفوري على لجم اعتداءات الاحتلال بحق عناصر الشرطة والمؤسسات المدنية.

وأكدت المديرية العامة للشرطة أنها باقية في مواقعها لخدمة المواطنين، وستبقى وفية لدماء الشهداء، وفي مقدمتهم الشهيد المقدم محمد الدرباشي.