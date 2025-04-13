نافعة: الأسرى ورقة ضغط لإنهاء الحرب وخروج الاحتلال

قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بأن حركة حماس محقة في تمسكها بالانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات، والتي تشمل وقف الحرب بشكل نهائي وانسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة.

وأوضح نافعة لـ"الرسالة نت"، أن "تسليم الأسرى دون تحقيق هذين الشرطين، سيعني أن التضحيات الكبيرة التي قُدّمت خلال الأشهر الماضية ستذهب سُدى، وهو ما لا يمكن القبول به من قبل حماس أو أي من الفصائل الفلسطينية الأخرى".

وأكد أن استمرار احتجاز الأسرى هو الورقة الوحيدة المتبقية لدى الفصائل الفلسطينية للضغط من أجل إنهاء العدوان وضمان عدم عودة إسرائيل إلى سياسة القتل والتهجير ونزع السلاح. وأضاف: "إذا ما سلّمت حماس الأسرى دون ضمانات حقيقية، فإن إسرائيل قد تستغل الموقف للعودة مجددًا إلى ارتكاب المجازر، وطرد الفلسطينيين، وتجريد المقاومة من السلاح دون أي رادع".

واختتم نافعة تصريحه بالتأكيد على أن الحل الوحيد لتحقيق سلام عادل ومستقر يتمثل في وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل من الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن أي تسوية لا تتضمن هذه الشروط ستُعد بمثابة هزيمة للقضية الفلسطينية.