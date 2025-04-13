المستشفى المعمداني خارج الخدمة بعد قصف إسرائيلي دمّر أقسامًا حيوية

أعلن المدير الطبي للمستشفى المعمداني في مدينة غزة، أن المستشفى خرج بالكامل عن الخدمة بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدفه فجر اليوم الأحد، وأدى إلى تدمير عدة أقسام حيوية داخله.

وأوضح أن أقسام الإسعاف والطوارئ، والمختبر، والصيدلية، وأشعة الطوارئ، كانت من بين الأكثر تضررًا نتيجة القصف المباشر، مما تسبب في توقف تام للخدمات الطبية المقدّمة للمرضى والجرحى.

وأشار إلى أن القصف أجبر الطواقم الطبية على إخلاء المرضى بشكل قسري وسط ظروف صعبة وخطيرة، مؤكدًا أن ما جرى يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الذي يحمي المؤسسات الصحية في أوقات النزاع.

وطالب المدير الطبي المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والضغط من أجل فتح المعابر لإدخال المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة، تمهيدًا لاستئناف العمل في المستشفيات، إلى جانب الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف اعتداءاته المتكررة على المرافق الصحية في قطاع غزة.