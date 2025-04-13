حماس تستنكر حرمان المسيحيين بالضفة الوصول للقدس لإحياء "أحد الشعانين"

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، ما وصفتها بـ "الإجراءات الإجرامية" التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسيحيين الفلسطينيين، ومنع المتواجدين منهم بالضفة الغربية من الوصول للقدس للمشاركة بإحياء "أحد الشعانين".

وقالت حركة حماس في بيان تلقته "الرسالة نت"، إن منع سلطات الاحتلال المواطنين الفلسطينيين المسيحيين في الضفة الغربية من الوصول إلى مدينة القدس المحتلة اليوم للمشارَكة في إحياء "أحد الشعانين"، والقيود التي تفرضها على المسيحيين الفلسطينيين؛ هو جزء من السياسة الاحتلالية الفاشية والعنصرية التي تستهدف شعبنا الفلسطيني بجميع مكوناته، ومحاولته الإجرامية الفاشلة لعزله عن أرضه ومقدساته، وتهويدها".

ودعت الحركة كنائس العالم كافة، إلى إدانة الاحتلال واعتداءاته المتواصلة على حرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة.

كما دعت المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جادة لوقف انتهاكاته الوحشية، وحربه الرامية إلى إبادة شعبنا وتصفية قضيته.