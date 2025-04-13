الدفاع المدني: الاحتلال أخرج جميع مستشفيات الشمال عن الخدمة

أكد مدير الإمداد الطبي بالدفاع المدني في غزة محمد المغير، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أخرج جميع مستشفيات شمال قطاع غزة عن الخدمة.

وشدد "المغير" في تصريحات صحفية تابعتها "الرسالة نت"، أن الاحتلال تعمد تدمير البنية التحتية الصحية، منبهاً أنه لا توجد مستشفى في شمال القطاع يمكنها تقديم الخدمة.

وبيَّن أن قوات الاحتلال تمنع منذ مطلع مارس/ آذار المنصرم إدخال أي مواد طبية إلى قطاع غزة، ما فاقم كارثة الحالة الصحية في القطاع.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، خليل الدقران؛ قد أوضح في تصريح خاص في وقتٍ سابق، أن أي استهداف جديد للمنظومة الصحية في غزة يعني حكمًا بالإعدام على المصابين.

وعقَّب على استهداف الاحتلال للمستشفى الأهلي العربي "المعمداني" شمال غزة، فجر اليوم الأحد، أن الاحتلال أخرج 85% من المؤسسات الصحية عن الخدمة بمدينة غزة وفي محافظة الشمال.

وفجر اليوم، استهدف طيران الاحتلال الحربي مستشفى المعمداني بصاروخين، بعد إجبار الطواقم الطبية والمرضى والجرحى على إخلائه.

وأدانت فصائل وقوى فلسطينية، جريمة الاحتلال الاسرائيلي بقصفه المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في مدينة غزة، وعدتها جريمة حرب محملةً الإدارة الأمريكية المسؤولية.

وقصف جيش الاحتلال، فجر اليوم مبنى قسم الاستقبال والطوارئ في المستشفى "المعمداني"، ما أدى إلى تدمير المبنى وخروج المستشفى عن الخدمة، واضطر عشرات المرضى والجرحى، بعضهم حالتهم حرجة، إلى الرقود في الشوارع المحيطة بالمستشفى.