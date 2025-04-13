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شرطة غزة: مساعي الاحتلال لنشر الفوضى في قطاع غزة لن يكتب لها النجاح

المقدم محمد الدرباشي
المقدم محمد الدرباشي

الرسالة نت - غزة

أدنت المديرية العامة للشرطة في قطاع غزة جريمة اغتيال مدير مركز شرطة غرب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، الــشــهـيـد مقدم/ محمد أحمد الدرباشي، جراء استهداف مباشر لمنزله من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من فجر اليوم.

وأكدت في بيان نقلته "الرسالة نت" أنها ستواصل القيام بواجبها في حماية أمن المواطنين برغم القصف والاستهداف، وأن المساعي الخبيثة التي يقودها الاحتلال لنشر الفوضى في قطاع غزة لن يكتب لها النجاح.

ودعت  المجتمع الدولي بالعمل على لجم اعتداءات الاحتلال واستهدافه المتكرر لعناصر الشرطة، باعتباره جهاز حماية مدنية بموجب القانون الدولي.
 

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https://alresalah.ps/p/302293

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