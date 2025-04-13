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القسام: أوقعنا قوة "إسرائيلية" بين قتيل وجريح بتفجير منزلٍ في رفح

الرسالة نت - غزة

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إيقاع قوة إسرائيلية خاصة بين قتيل وجريح بتفجير منزل شرق رفح.

وقالت القسام، في بلاغ لها، الأحد، "أوقعنا قوة إسرائيلية خاصة بين قتيل وجريح بتفجير منزلٍ مفخخٍ، بعد أن تسللت القوة إلى منطقة أبو الروس شرق مدينة رفح".

وتعد هذه أول عملية تفجير تعلن "القسام" تنفيذها، منذ استئناف حرب الإبادة على غزة، في 19 مارس/آذار الماضي، فيما سبق للقسام وفصائل أخرى تبني إطلاق رشقات صاروخية نحو مستوطنات الاحتلال.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصفت بصواريخ (107) موقع قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة "عوض الله" بمخيم يبنا جنوب مدينة رفح.

ومنذ عدة أيام، وسع جيش الاحتلال عملياته البرية في رفح، مخلّفًا دمارًا واسعًان وعشرات الشهداء والجرحى.

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