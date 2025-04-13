بطريركية الروم الأرثوذكس: قصف "المعمداني" طعنة للرسالة المسيحية

وصفت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) التابع للكنيسة الأنجليكانية في مدينة غزة، بأنه طعنة موجعة في صميم الرسالة المسيحية الإنسانية.

وفي بيان لها، الأحد، قالت البطريركية إن القصف تم في أحد أكثر الأيام قداسة لدى المسيحيين، يوم أحد الشعانين، معتبرة أنه "انتهاك صارخ لقدسية الحياة في أرض الفداء".

وأضافت أن الغارة دمّرت أقسامًا حيوية من المستشفى وأخرجته عن الخدمة بالكامل، ما أجبر عشرات المرضى والجرحى، بينهم أطفال، على مغادرة أسِرّتهم إلى العراء وسط الفوضى والبرد والموت المترصّد.

وحمّلت الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الاستهداف المتعمّد للمرافق الطبية في قطاع غزة، مؤكدة أن هذا الاعتداء لا يطال البنية التحتية فقط، بل "يضرب في جوهر القيم الإنسانية التي حملتها تعاليم السيد المسيح".

وقالت إن مستشفى المعمداني كان من بين آخر ما تبقى من مراكز علاجية في غزة، بعد أن أتت آلة الحرب على معظم المنشآت الصحية.

وقصف جيش الاحتلال، فجر اليوم مبنى قسم الاستقبال والطوارئ في المستشفى "المعمداني"، ما أدى إلى تدمير المبنى وخروج المستشفى عن الخدمة، واضطر عشرات المرضى والجرحى، بعضهم حالتهم حرجة، إلى الرقود في الشوارع المحيطة بالمستشفى.

والمستشفى المعمداني في غزة يقع على الأطراف الشمالية لحي الزيتون جنوب مدينة غزة، وتُديره الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في القدس ويُعد من أقدم مستشفيات المدينة حيث تأسس عام 1882.

وتحوّل المعمداني إلى أهم مستشفى في مناطق شمال قطاع غزة بعد الدمار الكبير الذي ألحقه جيش الاحتلال بمجمع الشفاء الطبي والمستشفيين الإندونيسي وكمال عدوان خلال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكثر من 18 شهرا.

ويستقبل المستشفى يوميا عشرات الإصابات جراء الغارات الإسرائيلية الكثيفة التي يتعرض لها القطاع منذ استئناف الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيانٍ له، إنّ الاحتلال يرتكب جريمة جديدة مروعة بقصف المستشفى المعمداني بمدينة غزة، الذي يضم مئات المرضى والجرحى والطواقم الطبية، لافتًا أنّ الاحتلال دمّر عمداً 34 مستشفى وأخرجها عن الخدمة في إطار خطة ممنهجة للقضاء على ما تبقى من القطاع الصحي في غزة.