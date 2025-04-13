مصر: قصف المعمداني انتهاك جسيم للقانون الدولي

اعتبرت وزارة الخارجية المصرية، أن الهجمات الإسرائيلية على مستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وكافة الأعراف الدولية.

وطالبت الخارجية المصرية، في بيان لها، الأحد، بالوقف الفوري لكافة الاعتداءات الإسرائيلية تجاه قطاع غزة، وإدخال كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان القطاع.

وشدد على أن الإجراءات الراهنة تنذر بكارثة انسانية تتحملها "إسرائيل" بالكامل.

كما طالبت مصر، المجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الصارخة على قطاع غزة، وتفعيل آليات القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات.

وتحدثت عن تحركات تضطلع بها الأطراف الإقليمية والدولية، لتحقيق التهدئة واستئناف اتفاق وقف إطلاق النار.