إطلاق صاروخ من اليمن على وسط "إسرائيل"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد صاروخين أطلقا من اليمن وجرت محاولة لاعتراضهما، مشيرا إلى أنه يفحص نتائج محاولة الاعتراض.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان لها، إنها تمشط المنطقة بحثا عن مواقع سقوط صاروخ محتمل، ودعت الإسرائيليين إلى البقاء في "المناطق المحمية" وفق تعبيرها.

وذكرت أن ذلك يأتي "بعد إعلان الجيش الإسرائيلي رصد صاروخين أطلقا من اليمن وجرت محاولة لاعتراضهما، مشيرا إلى أنه يفحص نتائج محاولة الاعتراض".

ودوّت صفارات الإنذار في مدينة القدس والمدن الفلسطينية المحتلة عام 48، وسط حالة من الهلع وهروب المستوطنين نحو الملاجئ.