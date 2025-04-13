القوات المسلحة تعلم قصف أهدافا "إسرائيلية" بفلسطين المحتلة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء اليوم الأحد، أنها نفذت عملية عسكرية "نوعية" بصاروخين بالستيين؛ أحدهما "فرط صوتي" نوع فلسطين 2، وعملية أخرى بالطيران المسير، ضد أهداف تابعة للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت القوات المسلحة في بيان لها تلقته "الرسالة نت"، إنها استهدفت قاعدةَ "سودت ميخا" في منطقة شرق أسدود المحتلة؛ وهي قاعدة صاروخية لإطلاق صواريخ "اريحا" وبطاريات صواريخ حيتس، ومطار "بن غوريون" في منطقة يافا المحتلة بصاروخ "ذو الفقار".

وجاء في البيان: "ونفذ سلاح الجوّ المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفاً حيوياً للعدوّ الإسرائيليّ في منطقة عسقلان المحتلة؛ وذلك بطائرة مسيرة".

وصرح المتحدث باسم القوات المسلحة، يحيى سريع، بأن العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح وتسببتْ بإغلاق مطار بن غوريون قرابة الساعة، وأحدثت حالة من الهلع والإرباك في صفوف المستوطنين، وأجبرت الملايين منهم على دخول الملاجئ.

وأكد "سريع" أن اليمن "لن يتراجع عن موقفه الثابت في دعم وإسناد الشعب الفلسطينيّ المظلوم، ولن يتخلى عن واجباته الدينية والأخلاقية والإنسانية مهما كانت التداعيات ومهما كانت النتائج".

وأكمل: "هذا الدعم والإسناد لن يتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها". موضحًا: "عملياتنا جاءت انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطينيّ ومجاهديه، ورداً على استمرار حرب الإبادة الجماعية بحقّ إخواننا في غزة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد صاروخين أطلقا من اليمن وجرت محاولة لاعتراضهما، مشيرا إلى أنه يفحص نتائج محاولة الاعتراض.