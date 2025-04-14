عدوان الاحتلال على طولكرم يدخل يومه ال78

تواصل قوات الاحتلال عدوانها على طولكرم ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة، منذ 78 يوم على التوالي، ومخيم نور شمس لليوم الـ65 على التوالي.

وأجبرت قوات الاحتلال الليلة الماضية أهالي جبل النصر، وحي الرشيد في محيط مخيم نور شمس على إخلاء منازلهم.

وقالت مصادر محلية، إن عدوان الاحتلال في طولكرم بات يتوسع ويتخذ أشكالًا مختلفة حيث تجبر العائلات على إخلاء منازلهم في بلدة ذنابة والحي الشمالي، لتحويلها إلى ثكنات عسكرية.

وكثف الاحتلال من استخدام طائرات الدارون، لإلقاء قنابل على سيارات المواطنين التي ما زالت مركونة داخل المخيم.

وأسفر العدوان على طولكرم عن استشهاد 13 فلسطينياً بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، إضافة إلى إصابة واعتقال العشرات.

وتسبب في نزوح قسري لأكثر من 4000 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، إلى جانب عشرات العائلات من الحي الشمالي للمدينة بعد الاستيلاء على منازلهم وتحويل عدد منها لثكنات عسكرية.

كما دمر الاحتلال 396 منزلا بشكل كامل و2573 بشكل جزئي في مخيمي طولكرم ونور شمس إضافة إلى إغلاق مداخلهما وأزقتهما بالسواتر الترابية.