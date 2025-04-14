الاحتلال يُفرج عن 9 أسرى من قطاع غزة

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، عن 9 أسرى فلسطينيين من قطاع غزة؛ قبل أن يصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، وسط القطاع.

وقال مكتب "إعلام الأسرى" الحقوقي، في تصريح مقتضب إن قوات الاحتلال أفرجت عن 9 أسرى من قطاع غزة، صباح اليوم. منوهًا إلى أنهم "وصلوا إلى مشفى شهداء الأقصى بحالة صحية سيئة".

وأوضح سكان محليون، أن قوات الاحتلال أفرجت عبر اللجنة الدولية لـ "الصليب الأحمر" عن 9 أسرى، من بوابة "كيسوفيم" العسكرية؛ قبل أن يتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بحافلة ركاب تابعة لـ "الصليب".

وذكر أسير محرر، في تصريح مقتضب، أن قوات الاحتلال أفرجت عنهم من سجن "سديه تيمان" العسكري في منطقة النقب الصحراوي، جنوبي فلسطين المحتلة. مؤكدًا أن "أوضاع الأسرى سيئة".

ويحتجز الاحتلال نحو 2500 أسير وأسيرة من قطاع غزة منذ بدء العدوان في سجون: سيديه تيمان، عنتوت، عوفر العسكري، والنقب، وفقا لتصريحات سابقة لـ "هيئة شؤون الأسرى والمحررين".

ويمارس الاحتلال بحقهم جريمة الإخفاء القسري والتجويع، وإذلالهم بشتى الوسائل والأدوات وشتمهم طوال الوقت وإجبارهم على التلفظ بألفاظ للمساس بكرامتهم وإذلالهم إلى جانب الترهيب والتهديد.