حماس: عملية الدهس في الخليل تثبت فشل محاولات تحييد الضفة

باركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية الدهس التي وقعت صباح اليوم الاثنين في منطقة الظاهرية جنوب الخليل، وأسفرت عن إصابة مجندة إسرائيلية.

واعتبرت "حماس" في تصريح صحفي تلقته "الرسالة نت" أن عملية الدهس هي "دلالة واضحة على أن المقاومة مستمرة رغم بطش الاحتلال وكل محاولاته المستميتة لتحييدها في الضفة الغربية".

وأضافت أن هذه العملية تأتي في سياق الرد الطبيعي على عدوان الاحتلال وجرائمه المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية خاصة في محافظاتها الشمالية، واستمرار عمليات التهويد ومحاولة السيطرة على المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي والمقدسات الإسلامية.

وأكدت "حماس" أن "الضفة الغربية وكل أرض فلسطين ستبقى على عهد الوفاء للشهداء والأسرى"، مشددة أن "ضربات المقاومة ستبقى مستمرة حتى زوال الاحتلال ونيل شعبنا لحريته وحقوقه".

ودعت جماهير الشعب في الضفة إلى "مزيد من الصمود والثبات، وتصعيد المواجهة والتصدي للاحتلال ومستوطنيه، ومواصلة الاشتباك والتصدي لهذا الكيان الغاصب حتى دحره عن أرضنا ومقدساتنا".

وصباح اليوم، أصيبت مجندة إسرائيلية إثر عملية دهس وقعت على الطريق الواقع بين بلدتي الظاهرية والسموع في منطقة جبل الخليل، فيما تمكن المنفذ من الانسحاب.