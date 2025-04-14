العشائر فى غزة تدعو قيادة  السلطة والفصائل لتقديم الدعم لجرحى غزة في المستشفيات المصرية 

دعت الهيئة العليا للعشائر في قطاع غزة قيادة السلطة و الفصائل الفلسطينية و مؤسسات المجتمع المدني لتقديم الدعم للجرحى و ومرافقيهم و الذين استقبلتهم المستشفيات المصرية.

وأكد عاكف المصرى المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر ان الحكومة المصرية و كافة الجهات الرسيمة و الشعبية المصرية و فى مقدمتهم سيادة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى يقدمون الكثير من اجل العناية بالجرحى و المرضى ، ولكن الجهات الفسطينية الرسمية و الحزبية و المجتمعية تتحمل المسئولية الكاملة عن رعاية الجرحى و المرضى و مرافقيهم في كل الجوانب الصحية و المادية و النفسية.