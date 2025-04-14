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^200 مثال: غزة العزة

العشائر فى غزة تدعو قيادة  السلطة والفصائل لتقديم الدعم لجرحى غزة في المستشفيات المصرية 

غزة - متابعة الرسالة نت

دعت الهيئة العليا للعشائر في قطاع غزة قيادة السلطة  و الفصائل الفلسطينية و مؤسسات المجتمع المدني لتقديم الدعم للجرحى و ومرافقيهم و الذين استقبلتهم المستشفيات المصرية.

وأكد عاكف المصرى المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر ان الحكومة المصرية و كافة الجهات الرسيمة و الشعبية المصرية و فى مقدمتهم سيادة الرئيس المصرى  عبد الفتاح السيسى  يقدمون الكثير من اجل العناية بالجرحى و المرضى ، ولكن الجهات الفسطينية  الرسمية و الحزبية و المجتمعية تتحمل المسئولية الكاملة عن رعاية الجرحى و المرضى و مرافقيهم في كل الجوانب الصحية و المادية و النفسية.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/302316

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