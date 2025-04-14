قائد أركان جيش الاحتلال الأسبق: نتنياهو عدو الشعب ويجب اعتقاله

طالب قائد أركان جيش الاحتلال الأسبق، دان خالوتس، باعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أنه يشكل "خطراً كبيراً على الأمن الإسرائيلي".

وفي مقابلة مع القناة "12" العبرية، صرح خالوتس: "نتنياهو تحول إلى عدو الشعب، والأعداء يجب إخضاعهم ووضعهم في الأسر".

وخلال المقابلة، قاطعه المذيع مشيراً إلى أن التصريحات قد تكون "مبالغاً فيها"، إلا أن خالوتس أكد على موقفه بضرورة التعامل مع نتنياهو كتهديد أمني داخلي.

من جهته، أصدر حزب الليكود بياناً يدين تصريحات خالوتس، واصفاً إياها بأنها "تحريض علني على القتل"، واتهمه بمحاولة زعزعة الديمقراطية، وذكر البيان أن خالوتس "يتحمل مسؤولية الهزيمة في حرب 2006".

ودعا الحزب الشرطة لفتح تحقيق مع خالوتس بتهمة التحريض، مما أثار جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية.