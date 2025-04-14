الصحة: المستشفيات استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 39 شهيدًا

في تقريرها اليومي، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد الشهداء والإصابات جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأفاد التقرير أن المستشفيات استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 39 شهيدًا، منهم 38 شهيدًا جديدًا وشهيد واحد تم انتشاله من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى تسجيل 118 إصابة جديدة.

وأكدت الوزارة أن هناك العديد من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز فرق الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب استمرار القصف والعوائق التي تعترض عمليات الإنقاذ.

وأشار التقرير إلى أن الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ السابع من أكتوبر 2023 بلغت 50,983 شهيدًا و116,274 إصابة. كما سجلت الفترة منذ 18 مارس 2025 وحتى الآن 1,613 شهيدًا و4,233 إصابة.

تواصل هذه الأرقام المؤلمة تسليط الضوء على حجم المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان وتصاعد الأزمة الإنسانية الحادة.