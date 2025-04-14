الجهاد: "تسليم السلاح استسلام وإعطاء ضوء أخضر لإبادة الشعب الفلسطيني"

أكد إحسان عطايا، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن الحديث عن تسليم سلاح المقاومة للعدو الصهيوني يُعد استسلامًا كاملًا ورفعًا للراية البيضاء، ويعني القبول بسياسة الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ عقود.

وقال عطايا في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، إن هذه الخطوة إن حدثت، فإنها لن توقف العدوان الغاشم على غزة، بل ستشجع الاحتلال على مواصلة مجازره الوحشية، وزيادة الضغط على الشعب الفلسطيني لتهجيره من أرضه، مضيفًا: "العدو الصهيوني لا يلتزم بأي اتفاق أو ضمانة، كما أثبتت التجارب، وآخرها تنصله من اتفاق وقف إطلاق النار الأخير رغم وجود ضمانات من ثلاث دول."

وأشار إلى أن ما جرى في اتفاق أوسلو، وما يجري اليوم في الضفة الغربية والقدس، يُظهر بشكل قاطع أن الاحتلال لا يحترم الاتفاقيات ولا يلتزم بأي تعهدات دولية، ولا يحترم أي دولة من دول العالم.

وشدد عطايا على أن سلاح المقاومة مهمته التصدي للعدو وتحرير فلسطين، مضيفًا أن هناك طرقًا كثيرة للتوصل إلى اتفاق مشرّف يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويصون تضحياته، دون التخلي عن خيار المقاومة وسلاحها.

وختم تصريحه بالقول: "الحفاظ على سلاح المقاومة هو وفاء لدماء الشهداء والجرحى، وهو الضمانة الوحيدة لردع الاحتلال، ومَن يراهن على وعود العدو، إنما يراهن على سراب."