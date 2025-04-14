قيادي في حماس يكشف تفاصيل المقترح المصري بشأن تهدئة مؤقتة في غزة

كشف قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في تصريحات خاصة لقناة الجزيرة، عن تفاصيل المقترح الذي نقلته مصر للحركة بشأن تهدئة مؤقتة في قطاع غزة، وسط العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأوضح القيادي أن المقترح يشمل تهدئة لمدة 45 يومًا، يتم خلالها إدخال مساعدات غذائية ومستلزمات إيواء للقطاع، بالإضافة إلى إطلاق سراح نصف أسرى الاحتلال في الأسبوع الأول من الاتفاق.

إلا أن وفد حماس المفاوض فوجئ بأن المقترح المصري يتضمن نصًا صريحًا حول نزع سلاح المقاومة، وهو ما اعتبرته الحركة غير مقبول جملةً وتفصيلًا. وأكد القيادي أن مصر أبلغت الوفد الفلسطيني بعدم إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب دون التفاوض على مسألة نزع سلاح المقاومة.

وردًا على ذلك، شددت حماس على أن المدخل لأي اتفاق هو وقف الحرب والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من القطاع، مؤكدةً أن سلاح المقاومة هو حق أساسي للشعب الفلسطيني ولا يمكن أن يكون موضوعًا للنقاش.

كما أشار القيادي إلى أن المقترح المصري يشترط تسليم الأسرى الإسرائيليين، سواء الأحياء أو الأموات، بنهاية فترة التهدئة لتمديدها وإدخال المزيد من المساعدات.

وأضاف أن الحركة أبلغت مصر بموقفها الواضح والرافض للمساس بسلاح المقاومة، معتبرةً أن التهدئة الحقيقية تبدأ برفع العدوان ووقف استهداف الشعب الفلسطيني ومقدراته.