جهات طبية وإنسانية تجدد تحذيرها من كارثة صحية وشيكة في غزة

حذرت جهات طبية وإنسانية من الوضع الكارثي الذي يعيشه قطاع غزة نتيجة العدوان (الإسرائيلي) المستمر، وسط نقص حاد في المستلزمات الأساسية للحياة والمواد الطبية.

وأكد مدير الإغاثة الطبية بغزة أن القطاع يعاني معاناة شديدة جراء نفاد المواد الأساسية، معربًا عن مخاوف من ظهور أمراض جديدة نتيجة هذا الوضع الإنساني المتردي ونقص المستلزمات الطبية الضرورية.

من جانبها، وصفت منظمة "أطباء بلا حدود" الوضع في غزة بأنه كارثي، مشيرة إلى أن رائحة الموت تفوح في كل مكان نتيجة العدوان. وأكدت المنظمة أن العقيدة العسكرية "(الإسرائيلية)" تعتمد على الانتقام العشوائي الأعمى، مما أدى إلى تدمير شامل لمظاهر الحياة في القطاع.

واتهمت المنظمة (إسرائيل) بارتكاب تطهير عرقي في غزة، مشددة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف الجرائم التي تستهدف السكان ومقومات الحياة بشكل كامل.