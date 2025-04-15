حركة حماس تدرس مقترحاً للوسطاء وتؤكد على مطالبها الثابتة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في تصريح صحفي اليوم، أنها بصدد دراسة المقترح الذي تسلمته من الوسطاء، مؤكدة أنها تتعامل مع الموضوع بمسؤولية وطنية عالية. وأشارت الحركة إلى أنها ستقدّم ردها على المقترح فور الانتهاء من المشاورات اللازمة.

وشددت حماس في بيانها على أهمية تحقيق عدد من المطالب الأساسية في أي اتفاق قادم، ومنها:

1. وقف دائم لإطلاق النار.

2. انسحاب كامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة.

3. التوصل إلى صفقة تبادل حقيقية.

4. بدء عملية جدية لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال.

5. رفع الحصار الجائر عن شعب قطاع غزة.

جاء هذا التصريح في ظل الجهود المتواصلة لإيجاد حل للأوضاع الراهنة في القطاع، حيث أكدت الحركة تمسكها بحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة