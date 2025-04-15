لازاريني: غزة تحولت إلى (حقل موت) وسط استمرار جرائم الاحتلال وتفاقم الكارثة الإنسانية

وصف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، الوضع في قطاع غزة بـ"الجحيم"، مشيرًا إلى أنه يزداد سوءًا مع استمرار الاحتلال (الإسرائيلي) في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان القطاع.

وأكد لازاريني أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، حيث يواجه السكان قصفًا يوميًا، مجاعة متفشية، أمراضًا خطيرة، وظروف حياة قاسية بشكل استثنائي. وأشار إلى أن القطاع تحول إلى "حقل موت"، كما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأضاف أن القصف الممنهج الذي استهدف 15 من المسعفين والدفاع المدني نهاية مارس/آذار يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مطالبًا بفتح تحقيق دولي مستقل ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

وأوضح أن الفلسطينيين يعيشون في حركة دائمة بسبب أوامر الإخلاء والتنقل المستمرة، فيما تفاقمت الكارثة الإنسانية بعد انهيار الهدنة ونفاد المساعدات الإغاثية، مع إغلاق المعبر منذ أكثر من شهر.

ودعا لازاريني إلى رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري، مشددًا على أهمية تدفق المساعدات الإنسانية العاجلة لإنقاذ الأرواح، وإعادة فتح المعابر لتخفيف المعاناة المتصاعدة.

وأشاد المفوض العام بشجاعة الصحفيين الفلسطينيين الذين يخاطرون بحياتهم لتغطية الجرائم اليومية في غزة، مؤكدًا أهمية وجود صحفيين دوليين مستقلين لدعم التغطية الإعلامية وتسليط الضوء على الكارثة الإنسانية.

واختتم لازاريني بالدعوة إلى تحرك دولي عاجل لإنهاء المأساة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الأبرياء.