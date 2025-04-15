إصابة طواقم طبية في مستشفى الكويت التخصصي جراء استهداف (إسرائيلي)

أصيب عدد من الطواقم الطبية في مستشفى الكويت التخصصي "شفاء فلسطين"، إثر استهداف الطائرات الحربية (الإسرائيلية) للبوابة الخلفية للمستشفى، ضمن سلسلة الاعتداءات المتواصلة على القطاع الصحي في غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن القصف تسبب في أضرار مادية جسيمة بمرافق المستشفى، مما عرّض حياة المرضى والعاملين للخطر، وفاقم من معاناة القطاع الطبي الذي يواجه نقصًا حادًا في المستلزمات الطبية والأدوية.

ويأتي هذا الاعتداء في سياق استهداف الاحتلال المستمر للمرافق الصحية، حيث تعرضت عشرات المستشفيات والمراكز الطبية للقصف المباشر منذ بدء العدوان، مما يعيق جهود الإنقاذ والإغاثة ويزيد من الكارثة الإنسانية في القطاع.

ودعت الجهات الصحية في غزة المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف الجرائم بحق الطواقم الطبية والمستشفيات، وتوفير الحماية اللازمة لها بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني.