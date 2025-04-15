تصاعد دعوات داخل (إسرائيل) لوقف الحرب وإعادة الأسرى

تزايدت الدعوات داخل (إسرائيل) لإنهاء الحرب على قطاع غزة، حيث نشر موقع واللا أن مئات من جنود الاحتياط في الجيش (الإسرائيلي)، بمن فيهم أفراد من وحدات السايبر الهجومي والعمليات الخاصة، وقعوا عريضتين تطالبان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف الحرب وإعادة الأسرى.

واتهم الجنود الموقعون نتنياهو بالتحريض ضد سلطات فرض القانون، معتبرين أن ذلك يعرض أمن مسؤوليها للخطر. وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن نحو 200 من عائلات الأسرى والنشطاء أصدروا رسالة دعم للطيارين والجنود الذين طالبوا بإنهاء الحرب.

من جهتها، أشارت صحيفة يسرائيل هيوم إلى أن نحو 3000 من العاملين في مجال التربية والتعليم وقعوا على عريضة مشابهة تطالب بإنهاء العمليات العسكرية وإعادة الأسرى، مما يعكس تزايد الضغوط الشعبية على القيادة (الإسرائيلية) وسط انتقادات متزايدة لإدارة الحرب المستمرة على القطاع.

وقع عشرات السفراء السابقين وكبار المسؤولين السابقين في وزارة الخارجية (الإسرائيلية) على عريضة تدعو إلى الإفراج عن جميع الأسرى (الإسرائيليين) المحتجزين لدى حركة حماس، مطالبين باتخاذ إجراء فوري لإطلاق سراحهم، حتى وإن كان الثمن وقف الحرب.

وجاء في نص العريضة: "نطالب بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى (الإسرائيليين) دفعة واحدة، حتى ولو كان ذلك يعني وقف الحرب." وأشار الموقعون إلى أن استئناف القتال لم يؤدِّ إلى تحرير أي من الأسرى، مؤكدين أن استمرار الحرب يُفاقم الوضع الإنساني ويعقد جهود استعادة الأسرى.