الشعبية: سلاح المقاومة حق خالص لشعبنا وهو خارج أي تفاوض أو تباحث

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية أحمد أبو السعود؛ إن سلاح المقاومة حق خالص لشعبنا وهو خارج أي تفاوض أو تباحث.

وأوضح أبو السعود في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، "أن حركة حماس أبلغت الوسيط المصري؛ نيابة عن كل الفصائل والقوى الفلسطينية؛ بأن سلاح المقاومة ملك لشعبنا؛ ولا مجال للتفاوض فيه".

وأضاف: "لا أحد عاقل خارج المقاومة أو داخلها؛ يقبل بتسليم السلاح؛ وترك شعبنا مكشوف الظهر؛ ولهذا فمن البديهي أن يكون السلاح خارج أي نقاش أو حديث أو تفاوض".

وأوضح أن وجود شعبنا الفلسطيني؛ يرتكز بتمسكه بسلاحه، وحقه في مقاومته؛ وتقرير مصيره أسوة بشعوب الأرض.

وشددّ أبو السعود على أن شعبنا يمارس حقا قانونيا وإنسانيا؛ تقره كل الشرائع والقوانين والمواثيق الدولية؛ التي تمنحه حق الدفاع عن نفسه كشعب يخضع للاحتلال.