لجان المقاومة: "سلاح المقاومة حق غير قابل للنقاش

أكدّت لجان المقاومة في فلسطين، أنّ المقاومة منفتحة على أي مقترح ينهي الحرب بشرط انسحاب القوات الإسرائيلية وإعادة الإعمار دون قيود، لكنها رفضت بشكل قاطع أي نقاش حول تسليم سلاح المقاومة، معتبرة ذلك "حقاً أساسياً لشعبنا غير قابل للمساومة".

وجاء في البيان: "يواصل العدو الصهيوني إرهابه وجرائمه الدموية بحق شعبنا في غزة، واهماً أنه قادر على كسر إرادة المقاومة بدعم أمريكي مطلق وتواطؤ دولي". وأضافت اللجان: "نحن منفتحون على أي مبادرة توقف العدوان والإبادة الجماعية، بشرط انسحاب قوات الاحتلال، وإعادة إعمار القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية دون شروط".

وأكد البيان أن طرح إسرائيل بند نزع سلاح المقاومة ضمن مقترحات الهدنة "يهدف إلى تعطيل المفاوضات وإفشالها"، مشيراً إلى أن ذلك "يثبت عدم رغبة العدو في التوصل إلى اتفاق يضمن وقف الحرب واستعادة أسرى الاحتلال". ووصفت اللجان المجتمع الدولي بـ"المتواطئ" الذي يتغاضى عن "المجازر اليومية بحق النساء والأطفال".

وشددت لجان المقاومة على أن "سلاح المقاومة خط أحمر"، قائلةً: "هو حق أساسي لشعبنا مرتبط بإنهاء الاحتلال وتحرير الأرض والمقدسات، ولن نتنازل عنه". وأضافت: "سنفشل أوهام العدو الصهيوني وحليفه الأمريكي، ولن نسمح بفرض شروط بالإكراه والدمار".

ويأتي البيان في ظل تصاعد الضغوط الدولية لاستئناف مفاوضات الهدنة، بينما تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة، وسط تأكيد الفصائل الفلسطينية على ربط أي اتفاق بضمانات واضحة لإنهاء الاحتلال.