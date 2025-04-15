أنصار الله: لا أمان لترامب بالمنطقة ما لم تأمن غزة

قال حزام الأسد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله؛ إنّ زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة لن تكون آمنة؛ ما لم تأمن غزة.

وأضاف الأسد في تصريح مقتضب خاص بـ"الرسالة نت"، "استمرار الدم اليمني والفلسطيني؛ سيدفع ترامب ثمنه غاليا؛ إذا ما حطّ رحاله على المنطقة".

وبين الأسد؛ أن المعادلة واضحة "لا هدوء في المنطقة ما لم تهدأ غزة؛ ولا أمان في بحري المتوسط والأحمر ما لم تأمن غزة".

ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنطقة؛ مطلع الشهر القادم؛ في زيارة هي الأولى له منذ توليه الرئاسة في البيت الأبيض.