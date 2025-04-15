ملتقى العشائر والإصلاح بقطاع غزة: سلاح المقاومة خط أحمر

أصدر ملتقى العشائر والإصلاح الفلسطيني بقطاع غزة بيانًا يؤكد فيه رفضه القاطع لكافة الدعوات أو المقترحات التي تهدف إلى نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، محذرًا الوفود المفاوضة من التعامل مع أي طرح من شأنه المساس بهذا السلاح الذي يُعد حقًا أصيلًا ومقدسًا للشعب الفلسطيني.

وشدد الملتقى في بيانه على أن سلاح المقاومة ليس ملكًا لفصيل أو جهة بعينها، بل هو ملك للشعب الفلسطيني بأكمله، ولا يحق لأي طرف التنازل عنه ما دام هناك شبر من الأرض الفلسطينية تحت نير الاحتلال. كما اعتبر الملتقى أن هذا السلاح هو شرف وكرامة ونقطة ارتكاز في مسيرة النضال المشروع ضد الاحتلال الصهيوني.

وأضاف البيان: "سلاح المقاومة، رغم تواضعه مقارنة بترسانة الاحتلال الإجرامية، يُعد صمام أمان وبارقة أمل نحو الحرية، وقد كان ولا يزال الحامي للأرض والعِرض، والمدافع عن كرامة الأمة في وجه آلة القتل والدمار التي يواصل الاحتلال استخدامها بحق شعبنا في غزة والضفة والقدس."

وأكد الملتقى على تضامنه الكامل والثابت مع سلاح المقاومة، معتبراً إياه خطًا أحمر لا يجوز المساس به تحت أي ظرف أو من أي جهة كانت، ورافضًا أي تسويات أو صفقات تنزع عن الشعب الفلسطيني حقه في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال.

كما دعا ملتقى العشائر والإصلاح جميع مكونات الشعب الفلسطيني إلى التمسك بالثوابت الوطنية وتوحيد الصف خلف خيار المقاومة، باعتباره الخيار الاستراتيجي والفاعل في مواجهة الاحتلال واستعادة الحقوق المغتصبة.