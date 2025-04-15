حماس: اقتحام بن غفير للمسجد الإبراهيمي تصعيد خطير يستوجب تصعيد المقاومة

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عبد الرحمن شديد إن اقتحام الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، يُشكّل تصعيدا إضافيا وخطيرا ضد المقدسات الإسلامية.

وأكد شديد في تصريح صحفي، الثلاثاء، أن تحريض قادة الاحتلال وتدنيسه للمقدسات، يأتي في إطار حرب الإبادة المتصاعدة بحق الفلسطينيين ومقدساتهم داعياً إلى تصعيد المقاومة وإحباط مخططات الاحتلال الاستيطانية.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تستغل الأعياد والمواسم اليهودية من أجل زيادة اعتداءاتها، وتنفيذ المخططات الاستيطانية، بدعم من حكومة الاحتلال اليمينية.

وشدد شديد على أهمية حماية المقدسات الإسلامية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، واستنهاض الهمم من أجل مواصلة المقاومة والرد على جرائم الاحتلال والمستوطنين.

واقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، بينهم الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة بمدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.