9 شهداء في قصف صهيوني استهدف عائلتي حسونة والهسي

استشهد ستة مواطنين، وأصيب عدة آخرون بجراح، فجر الأربعاء، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وذكر الدفاع المدني، في بيان، "انتشلنا 6 شهداء و8 إصابات إثر استهداف الاحتلال منزلا في حي التفاح شرقي مدينة غزة".

وبينت مصادر محلية أن المنزل يعود لعائلة حسونة في حي التفاح، حيث يستمر البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

كما استشهد ثلاثة مواطنين، صباح الأربعاء، وأصيب آخرون بجراح، إثر قصف إسرائيلي في منطقة جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

وبينت مصادر طبية ومحلية، أن ثلاثة شهداء ارتقوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا يعود للمواطن سميح الهسّي بمحيط مسجد حمزة، في جباليا النزلة شمالي القطاع.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، منذ 18 مارس/ آذار الماضي، بعد تهدئة هشة سرعان ما انقلب عليها نتنياهو، واستأنف حرب الإبادة والتهجير ووقف المساعدات وإغلاق المعابر، التي بدأت قبل نحو 17 شهرًا.