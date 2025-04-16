جيش الاحتلال يقرر استبدال جنود الاحتياط في غزة

قرر جيش الاحتلال استبدال جنود الاحتياط المتواجدين في نقاط القتال في قطاع غزة بجنود نظاميين وذلك خشية عدم تنفيذهم للمهام الموكلة إليهم.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية ان قرار الجيش يأتي خشية أن يؤثر عدم إيمان واقتناع جنود الاحتياط بالمهام الموكلة إليهم على تنفيذ العمليات القتالية وبالتالي الفشل في تحقيق الأهداف.

وقالت الصحيفة ان القرار يأتي على خلفية موجة الاحتجاج الاخيرة في صفوف جنود الاحتياط المطالبين بوقف الحرب ، حيث قرر الجيش تقليص أوامر الامتثال للخدمة لدى جنود الاحتياط قدر الامكان ، حيث يعتقد قادة الجيش ان عدم ايمان الجنود بالمهام الموكلة سيضر بالخطط العملياتية.

وأشارت الصحيفة الى انه بات من الواضح للجيش الآن مدى الصعوبة في تحقيق أهداف الحرب سواءً في غزة او غيرها من الجبهات وذلك في ظل الأزمة الحادّة في القوى البشرية ، حيث تقرر استبدال كتائب الاحتياط بأخرى نظامية للتقليل قدر الامكان من الاعتماد على تشكيلات الاحتياط.