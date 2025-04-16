الاحتلال يخطط لإقامة حي استيطاني شمال الضفة

قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن دولة الاحتلال يخطط لإقامة حي استعماري جديد على أراضي محافظتي قلقيلية وسلفيت شمال الضفة الغربية.

واوضحت الهيئة أن دولة الاحتلال تُسرّع وتيرة عمليات التوسعة الاستيطانية بشكل غير مسبوق، ليس على صعيد توسعة المستوطنات وإضافة وحدات ومبانٍ جديدة داخلها، بل على صعيد إنشاء أحياء استيطانية تبتعد عن نطاق المستوطنة بالأساس.

ولفتت إلى أن المخططات الهيكلية الواردة والتي تعمل طواقم الهيئة على تحليلها وتوثيقها، أشارت إلى نية دولة الاحتلال إحداث عملية توسعة على مستوطنة "عيتس أفرايم" المقامة على أراضي المواطنين في قريتي مسحة في محافظة سلفيت، وسنيريا في محافظة قلقيلية، من خلال إيداع مخطط هيكلي يهدف إلى إنشاء حي جديد يعود للمستعمرة لأغراض بناء 192 وحدة استعمارية جديدة على مساحة 32 دونماً، من خلال المخطط الهيكلي الذي حمل الرقم (יוש/ 1/ 6/ 126).

وأضافت، أن الجهات التخطيطية في دولة الاحتلال درست في شهر آذار الماضي، 45 مخططا هيكليا لصالح مستعمرات الضفة الغربية بما فيها القدس (داخل حدود البلدية وخارجها)، صادقت على 16 مخططا هيكليا منها، في حين أودعت 29 مخططا هيكليا آخر.

ونوهت إلى أن مخططات شهر آذار استهدفت ما مجموعه 3280 دونما ًمن أراضي المواطنين.