التجمع الوطني: سلاح المقاومة خط أحمر

أكدّ التجمع الوطني لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين؛ تمسكه بخيار المقاومة كخيار استراتيجي لشعبنا الفلسطيني.

وأشار التجمع في بيان وصل لـ"الرسالة نت"، إلى أن المقترحات الجديدة المطروحة في جولات التفاوض الأخيرة تمثل "انقلابًا حقيقيًا" على الاتفاق الذي تم التوافق عليه بمراحله الثلاث، مؤكدًا أن الموقف الوطني الرافض لهذه الطروحات يعبر عن صوت الشعب الفلسطيني بكل مكوناته في الداخل والخارج.

ودعا البيان إلى عدم الاستجابة للضغوط الإقليمية والدولية التي تحاول فرض حلول لا تنسجم مع تضحيات الشعب الفلسطيني، مشددًا على أهمية مناقشة كافة تفاصيل أي اتفاق قبل الموافقة عليه بشكل شامل.

وشددّ البيان على عدم التنازل عن سلاح المقاومة، باعتباره رمز الشرف والكرامة.

كما أكدّ مطالب الشعب الفلسطيني التي تتمسك بها المقاومة؛ وفي مقدمتها وقف دائم وشامل لإطلاق النار، وانسحاب كامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وصولا لإبرام صفقة تبادل أسرى حقيقية.

وطالب البيان برفع الحصار عن قطاع غزة وإدخال كافة المساعدات الإنسانية، والشروع في إعادة إعمار قطاع غزة.

ودعا التجمع كافة الهيئات الوطنية والمؤسسات والنقابات والمراكز الأهلية الفلسطينية إلى الوقوف صفًا واحدًا خلف مطالب المقاومة، ودعم الموقف الوطني الموحد الرافض لأي تنازلات تمس الحقوق والثوابت الوطنية.

وفي ختام البيان، شدد التجمع على أن "سلاح المقاومة خط أحمر غير قابل للتفاوض"، مؤكدًا التزامه الكامل بدعم كل خطوة تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.