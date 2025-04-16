الاحتلال يُفرج عن 10 أسرى من قطاع غزة

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن أسرى من قطاع غزة، كانت قد اعتقلتهم من داخل القطاع خلال العدوان العسكري المستمر منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال أفرج، اليوم، عن 10 أسرى من قطاع غزة، عبر معبر "كرم أبو سالم"، جنوب شرقي القطاع.

ووصل الأسرى إإلى مستشفى غزة الأوروبي،لإجراء الفحوص الطبية، وهذه أسماؤهم:





وذكرت أن الأسرى وصلوا بحافلات تابعة للجنة الدولية لـ "الصليب الأحمر" إلى المشفى الأوروبي، بينما ظهرت عليهم علامات تعب وإرهاق وبدت حالتهم الصحية "غير جيدة".

يُشار إلى أن قوات الاحتلال تُغلق "كرم أبو سالم"، أسوة بالمعابر البرية الأخرى في قطاع غزة، منذ استئناف الحرب العدوانية والإبادة الجماعية في القطاع يوم 18 آذار/ مارس الماضي.

وأول من أمس (الإثنين)، أفرجت قوات الاحتلال عن 10 أسرى من قطاع غزة، عبر اللجنة الدولية لـ "الصليب الأحمر" عن 10 أسرى، من بوابة "كيسوفيم" العسكرية، كانت قد اعتقلتهم قبل 6 شهور عبر حاجز "الإدارة المدنية" وهم من بيت لاهيا وجباليا، شمالي القطاع.